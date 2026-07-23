Falsche Beauty-Ärztin vor Gericht

Gelähmte Muskulatur im Gesicht, herunterhängende Augen, Schwellungen, Migräne, Knubbel, Blutungen: Die „Nebenwirkungen“, die die Behandlungen einer angeblichen Schönheitsärztin verursachten, haben es in sich. Die 46-Jährige soll sich fälschlicherweise in Wien als Ärztin ausgegeben und zahlreichen Patientinnen schwere Verletzungen zugefügt haben.

In 39 Fällen wird der Frau schwere Körperverletzung vorgeworfen. Mit einiger Verspätung wird ihr nun der Prozess wegen Untreue, schweren gewerbsmäßigen Betrugs, schwerer Körperverletzung und Kurpfuscherei gemacht.