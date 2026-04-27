Hinter den Kulissen: Eurovision Song Contest "Stand-Ins"

Wir wollten wissen, was passiert hinter den Kulissen? Dafür haben wir Theo und Zoey May getroffen, die beim ESC als Stand-In-Artists mitwirken. Stand-In-Artists übernehmen beim Eurovision Song Contest die Proben, bevor die echten Acts aus den teilnehmenden Ländern in Österreich ankommen. Sie helfen dabei, Licht, Kamera und Ablauf auf der Bühne perfekt einzustellen, damit die Live-Show reibungslos läuft. Bei der Show selbst stehen sie aber auch auf der Bühne – als Interval Acts. Sie stehen zwischen den Wettbewerbsteilen, während Voting, Umbauphasen und Co. auf der Bühne und sorgen für Unterhaltung.