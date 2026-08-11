Dürre: Totschnig verspricht Geld auch für unversicherte Bauern

Für diese Ernteausfälle verspricht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) nun auch Hilfsgelder für jene Bauern, die sich nicht gegen Dürre versichert haben. Einen Zeitplan für das von Totschnig und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten Hilfspaket gibt es jedoch nicht.