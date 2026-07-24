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Doskozil spricht erstmals öffentlich nach Kehlkopfentfernung

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich nach seiner Kehlkopfentfernung im April am Freitag zum ersten Mal öffentlich zu Wort gemeldet.
24.07.2026, 15:01

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Doskozil besitzt nun eine Stimmprothese und klingt damit recht tief. Das Luftholen, das ihm vor der Operation bereits sehr schwer fiel, fällt nun weg. Der Landeshauptmann erklärte, sich laufend mit der Nachrichtenlage auseinandergesetzt und sich mitunter geärgert zu haben - etwa über die Gesundheitspolitik.

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 8 Minuten

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