Dorotheum-Räuber nach Flucht gefasst

Nach dem bewaffneten Überfall auf eine Dorotheum-Filiale in der Währinger Straße ist der mutmaßliche Täter gefasst. Der 36-jährige Österreicher wurde am Sonntagabend an seiner Wohnadresse in Währing festgenommen, wie eine Polizeisprecherin dem KURIER bestätigte.

Fingerabdrücke vom Tatort führten die Ermittler zu dem polizeibekannten Mann. Als Motiv gab er an, Geld für Suchtgift benötigt zu haben. Am Montagvormittag wurde er vom Landeskriminalamt einvernommen, die genauen Tatumstände sind noch unklar.