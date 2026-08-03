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Nach Ceuta-Ansturm: Marokko weist Schuld von sich

In ihrer ersten offiziellen Reaktion nach dem massenhaften Andrang von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta hat die marokkanische Regierung den Zwischenfall unter anderem mit Falschinformationen im Internet erklärt.