Bus stürzt bei Paris in die Seine – alle Insassen gerettet

Ein Bus ist südlich von Paris in die Seine gestürzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Ivry-sur-Seine. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Auto und versank anschließend im Fluss.

Vier Personen befanden sich an Bord – alle konnten gerettet werden. Verletzt wurde laut Angaben der Behörden niemand. Zeitweise ragte nur noch das Dach des Busses aus dem Wasser.

Die Ursache des Unfalls ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Einsatzkräfte waren mit Booten und Drohne vor Ort. Laut Gewerkschaftsangaben war der Bus auf einer Ausbildungsfahrt unterwegs.