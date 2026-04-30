Drama bei Paris: Bus stürzt nach Kollision in Seine und versinkt vollständig
Das Fahrzeug versank vollständig im Fluss, nur das von Wasser bedeckte Dach war zu sehen. Alle Insassen wurden gerettet.
Zusammenfassung
- Bus stürzte in Juvisy-sur-Orge nahe Paris in die Seine und versank vollständig.
- Alle vier Insassen, darunter der Fahrer, wurden gerettet.
- Unfallursache unklar, Bus war laut Gewerkschaft auf Ausbildungsfahrt unterwegs.
Bei einem spektakulären Unfall südlich von Paris ist ein Bus in die Seine gestürzt und vollständig im Wasser versunken. Alle vier Insassen wurden gerettet.
Der Bus kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen im Ort Juvisy-sur-Orge von der Fahrbahn ab, krachte gegen ein Auto und stürzte schließlich in den Fluss. An Bord waren demnach neben dem Fahrer drei weitere Menschen.
Der Bus versank vollständig in der Seine, nur das von Wasser bedeckte Dach war zu sehen.
Boote und Drohne im Einsatz
An der Unfallstelle waren Ermittler mit einer Drohne und Booten im Einsatz. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Nach Gewerkschaftsangaben befand sich der Bus auf einer Ausbildungsfahrt.
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