Am 22. April hat eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern aus Mississippi Zivilcourage bewiesen. Nachdem sie im Bus nach der Schule auf dem Weg nach Hause saßen, erlitt ihre Fahrerin plötzlich einen medizinischen Notfall. Geistesgegenwärtig halfen fünf Kinder, den Bus zum Stehen zu bringen und die Lenkerin zu versorgen. Aufnahmen einer Sicherheitskamera im Fahrzeug zeigen die dramatischen Szenen.

Schülergruppe stoppt Bus Der Vorfall ereignete sich im Schulbezirk Hancock County. Die Aufnahmen der Videokamera im Autobus zeigen, wie die Fahrerin, Leah Taylor, plötzlich einen Asthmaanfall am Steuer erleidet. Die 45-Jährige verliert dabei kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug, das immer mehr von der Straße abkommt. Fünf mutige Schülerinnen und Schüler bemerkten die Notsituation und helfen, den Bus zu stoppen.

Während ein Schüler die Bremse betätigt, kümmert sich ein Mädchen um Taylor, ein weiterer Bub lenkt dabei den Bus wieder auf die Straße. Zwei andere Schülerinnen fordern die anderen Kinder im Bus gezielt auf, die Rettung zu rufen. Eine Schülerin erklärte gegenüber Good Morning America, dass sie der Busfahrerin dabei half, ihre Asthmamedikamente einzunehmen, die sich in der Nähe des Lenkrades befanden.

Kinder werden auf Social Media gefeiert Im Netz wird vor allem die Zusammenarbeit der Schüler und Schülerinnen in der Gefahrensituation gelobt. Nutzer und Nutzerinnen betiteln die Kinder als „heldenhaft“, einige kommentieren, dass die Gruppe Potenzial hätte, eine gute Führungsposition im Job in Zukunft zu übernehmen.

Schulbezirk dankt mutigen Kindern „Wir sind dankbar, berichten zu können, dass alle Schüler wohlauf sind und sicher nach Hause gebracht wurden. Die Schüler handelten schnell, um sicherzustellen, dass der Bus sicher zum Stehen kam, und alarmierten anschließend den Rettungsdienst“, berichtete der Schulbezirk Hancock County School District auf Facebook. „Wir sind stolz auf unsere Schüler, dass sie ruhig geblieben sind und verantwortungsbewusst gehandelt haben.“