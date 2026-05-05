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Auto rast in Leipzig in Menschenmenge: Zwei Tote

In Leipzig ist ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Zwei Menschen wurden dabei getötet, mehrere verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen.
05.05.2026, 13:35

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Deutschland
Agenturen  |   |  Aktualisiert vor 4 Minuten

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