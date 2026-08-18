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Asyl-Anträge auf Zehn-Jahres-Tief: Nur 244 im Juli
Asyl-Erstanträge in Österreich auf Zehn-Jahres-Tief: Nur 244 im Juli. Seit Jahresbeginn gab es mehr Ausreisen als Anträge.
Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Österreich ist im Juli auf ein Zehn-Jahres-Tief gesunken. Laut Innenministerium wurden 244 Fälle registriert – ein Rückgang von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn gab es zudem mehr Ausreisen als Asylanträge.
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