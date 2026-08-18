Asyl-Anträge auf Zehn-Jahres-Tief: Nur 244 im Juli

Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Österreich ist im Juli auf ein Zehn-Jahres-Tief gesunken. Laut Innenministerium wurden 244 Fälle registriert – ein Rückgang von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn gab es zudem mehr Ausreisen als Asylanträge.