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Asyl-Anträge auf Zehn-Jahres-Tief: Nur 244 im Juli

Asyl-Erstanträge in Österreich auf Zehn-Jahres-Tief: Nur 244 im Juli. Seit Jahresbeginn gab es mehr Ausreisen als Anträge.
18.08.2026, 17:00

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Die Zahl der Asyl-Erstanträge in Österreich ist im Juli auf ein Zehn-Jahres-Tief gesunken. Laut Innenministerium wurden 244 Fälle registriert – ein Rückgang von rund 65 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn gab es zudem mehr Ausreisen als Asylanträge.

Österreich
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