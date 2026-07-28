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Nach Anschlag in Berlin: Fußfessel für Gefährder in Österreich gefordert
Die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, fordert, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), den Einsatz von Fußfesseln für aus der Haft entlassene Gefährder, da diese „weiterhin radikalisiert sind“.
Damit könne man die „größerflächige Überwachung dieser einzelnen Personen ermöglichen“, und zudem verhindern, dass diese „bestimmte Örtlichkeiten betreten“. Mayer sieht derzeit „eine niedrige dreistellige Anzahl“ islamistischer Gefährder in Österreich.
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