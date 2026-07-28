Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle

Aktivieren

Nach Anschlag in Berlin: Fußfessel für Gefährder in Österreich gefordert

Die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, fordert, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), den Einsatz von Fußfesseln für aus der Haft entlassene Gefährder, da diese „weiterhin radikalisiert sind“.