YouTuber erschießt Kollegen und dessen Ehefrau auf offener Straße

Für beide kam jede Hilfe zu spät: Sie starben noch am Tatort.

Vergangene Woche kam es am berühmten Las Vegas Strip im US-Bundesstaat Nevada zu einem tödlichen Zwischenfall . Nachdem Streifen-Polizisten Schüsse in der Nähe des Bellagio Hotels hörten, stießen sie vor Ort auf zwei Personen mit Schusswunden.

Die Opfer sind laut Polizeibericht der YouTuber Finny Da Legend und seine Ehefrau, die unter dem Namen Bubbly online aktiv war. Beide betrieben gemeinsam einen YouTube-Kanal. Auch während der Tat waren beide, wie Videos zeigen, via Livestream online. Die Kamera fiel zu Boden, während im Hintergrund Schreie und Schüsse zu hören waren.

Laut CNN stand das Paar offenbar in einem öffentlich ausgetragenen Streit mit einem anderen YouTuber: Sin City Manny , der mit bürgerlichem Namen Manuel Ruiz heißt und auf YouTube rund 14.000 Abonnenten verzeichnet. Die Spannungen sollen sich über Monate aufgebaut haben, vor allem durch gegenseitige Provokationen in ihren Videos.

Wurde Tat öffentlich angekündigt?

Tatsächlich zeigte sich Ruiz am Vortag noch in einem seiner Livestreams aufgebracht – laut Zusehern sprach er davon, in Las Vegas "auf der Suche nach seinen größten Fans" zu sein. Wenige Stunden später war das YouTuber-Paar tot.