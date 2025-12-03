Ranking

YouTube Jahrescharts 2025: Seiler und Speer unter Österreichs Top 10

YouTube hat seine Jahrescharts 2025 veröffentlicht: Gleichzeitig sorgt ein neues Jahresfeature – der YouTube-Recap – für Aufsehen.
Von Sophie Unger
03.12.25, 12:50
YouTube hat in einer offiziellen Pressemeldung seine Jahrescharts 2025 veröffentlicht und besonders die heimische Musikszene kann jubeln: Sowohl Seiler und Speer als auch das DJ-Duo Harris & Ford schafften es in die Top 10 der meistgesehenen Musikvideos in Österreich. Die Listen geben einen breiten Einblick in die Trends, Songs und Creators, die das Jahr geprägt haben.

Top 10: Zwei Musikvideos aus Österreich mit dabei

Die diesjährigen Musikvideo-Rankings sind so vielfältig wie das Publikum selbst. Zwischen Balkan-Beats, internationalen Rap, Pop und elektronischen Sounds finden sich gleich zwei österreichische Beiträge. Seiler und Speer landen mit "In ana aundan Sproch" auf Platz fünf der meistgesehenen Musikvideos 2025. Auch das Weinviertler DJ-Duo Harris & Ford schafften es mit dem Remix des Pietro-Basile-Hits "Gianna" ebenfalls in die Top 10.

MrBeast bleibt unangefochten: Die erfolgreichsten Creator

In der Creator-Rangliste führt erneut der US-YouTuber MrBeast, dessen Kanal mittlerweile über 453 Millionen Abonnenten zählt. Auf Platz zwei folgt das australische Quartett Double Date, gefolgt vom Comedy-Kanal Alejo Igoa. Mit Simplicissimus schafft es auch ein deutschsprachiger Kanal unter die Top 5. Die Video-Essays zu gesellschaftspolitischen Themen fanden auch 2025 Anklag bei vielen neuen Zuschauern.

Neues Jahresfeature: Der personalisierte YouTube-Recap

Zum Ende seines 20. Jubiläumsjahres führt YouTube erstmals den YouTube-Recap ein, einen persönlichen Jahresrückblick, der, ähnlich wie Spotify-Wrapped, das persönliche Video-Jahr Revue passieren lässt. Als Story-Format erscheint der Rückblick, wie aus dem offiziellen Forum hervorgeht, auf der Startseite sowie im Tab "Du". Die Karten zeigen unter anderem Top-Kategorien, meistgesehene Kanäle und persönliche Rankings, wie etwa in welchem Prozentanteil man als Zuschauer vertreten ist.

Wann könnt der Rückblick nach Österreich?

Laut YouTube wird der Recap zunächst in Nordamerika freigeschaltet und im Laufe der Woche weltweit ausgerollt. Zu finden ist er direkt auf der Startseite oder im "Du"-Tab, sowohl in der App als auch am Desktop.

kurier.at, su 

