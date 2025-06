Können wir in Zukunft unser Leben verlängern, je älter wir werden? Das soll laut dem Zukunftsforscher und KI-Visionär Ray Kurzweil tatsächlich bald möglich sein. Er glaubt an eine Theorie, die besagt, dass die Menschheit ab 2029 länger leben könnte

Ray Kurzweil glaubt an das Konzept der Longevity Escape Velocity (LEV) . Die Idee geht davon aus, dass Fortschritte in Medizin und Technologie es schon bald ermöglichen könnten, dass die menschliche Lebenserwartung schneller steigt, als wir altern. Dadurch würde die Menschheit quasi "Zeit gewinnen": Zwar würden wir jährlich ein Jahr älter werden, gleichzeitig würde aber auch die Lebenserwartung, um ein Jahr und zwei Monate steigen. So hätte man zwei Lebensmonate dazugewonnen.

Gegenüber Bessemer Venture Partners erklärte Kurzweil, dass Menschen nach 2029 "mehr als ein Jahr" an Lebenszeit dazugewinnen können. Dieser Meilenstein soll also schneller möglich sein, als erwartet. "Es gibt viele weitere Fortschritte. Wir sehen, dass simulierte Biologie zum Einsatz kommt, und das ist einer der Gründe, warum wir in den nächsten fünf Jahren so große Fortschritte machen werden", erklärte Kurzweil weiter und bezog sich dabei auf die schnelle Veröffentlichung des Corona-Impfstoffs.

Das Konzept der Lebensverlängerung ist jedoch sehr umstritten und Kritiker weisen darauf hin, dass für seine Umsetzung der Zugang zu modernster Medizintechnik erforderlich sei.