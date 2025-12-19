Seit dem 16. Dezember erhellt eine kunstvolle Lichtinstallation in Form eines leuchtenden Unendlichkeitszeichens ("Infinity Symbol") die Wiener Votivkirche. Die Skulptur "Unendlichkeit des Lichtes", die von der Konzeptkünstlerin Billi Thanner stammt, schwebt in luftiger Höhe und vereint die beiden 99 Meter hohen Kirchentürme.

Leuchtinstallation in Form einer liegenden Acht Sobald es dunkel wird, taucht die beeindruckende Leuchtskulptur die Türme in warmweißes Licht. Die liegende Acht ist dabei kein Zufall, denn rund acht Minuten benötigt ein Lichtstrahl von der Sonne zur Erde. Auf der Website der Künstlerin heißt es: "Thanner transformiert diese Konstante in eine räumliche Metapher für Kontinuität, Balance und Verbindung, ohne religiöse oder ideologische Überhöhung."

Wie kommt die Installation bei den Wienern an? In den sozialen Netzwerken sind bereits zahlreiche Fotos und Videos zu finden, ebenso wie unterschiedliche Meinungen. Manche User scherzen mit einem Augenzwinkern, dass die Skulptur wohl von einem Millennial stammen muss.

Die Generationen im Überblick Generation Beta: 2025 – 2039

2025 – 2039 Generation Alpha: 2010 – 2024

2010 – 2024 Generation Z: 1995 – 2010

1995 – 2010 Millennials / Generation Y: 1980 – 1994

1980 – 1994 Generation X: 1965 – 1979

1965 – 1979 Baby Boomer: 1950 – 1964

1950 – 1964 Silent Generation: 1928 – 1945

Infinity-Zeichen war Trend-Symbol der Millennials Grund dafür ist die Form des Kunstwerks, das popkulturell oft mit der Generation der Millennials in Verbindung gebracht wird. In den 2010er-Jahren entwickelte sich das Unendlichkeitszeichen zu einem echten Trend-Symbol dieser Generation und war überall zu finden: in Instagram-Bios, Tumblr-Beiträgen, als Kettenanhänger, Hochzeitsdekoration oder sogar als Tattoo. Es stand sinnbildlich als Zeichen für ewige Freundschaft oder Liebe. Seither gilt das Infinity-Zeichen als ikonisches Lifestyle-Motiv einer ganzen Generation und wird rückblickend gerne mit einem liebevoll-ironischen Augenzwinkern betrachtet.

Wie kommt die Skulptur in den sozialen Medien an? Eine Nutzerin teilte ein Video der Leuchtinstallation auf TikTok und kommentierte es scherzhaft mit den Worten: "Ein Millennial hatte eine Vision und das Budget."

In der Kommentarspalte erklärt ein Nutzer, was damit gemeint ist: "Nur ein Witz darüber, dass Millennials vom Unendlichkeitszeichen besessen waren/sind." Nicht allen gefällt das Kunstwerk: "Ahhahaha, ich hab mir genau das gleiche gedacht, als ich"s vorgestern bemerkt hab 😂😂", schreibt eine Person. Andere fragen irritiert: "Wir haben das vorgestern auch gesehen und dachten uns "Was ist das denn bitte'" oder gleich: "Wann äh kommt das wieder weg?"