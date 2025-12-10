Neue Kunstinstallation zwischen den Türmen der Wiener Votivkirche

Billi Thanner hat Muskelkater. Zu oft ist die Künstlerin vergangene Woche die Treppen, die in die zwei Türme der Votivkirche führen, hinaufgestiegen. Denn ihr neuestes Projekt ist dieser Tage in der luftigen Höhe in Umsetzung gegangen.

Ab sofort schwebt eine 28 mal acht Meter große Aluminiumskulptur in Form eines Unendlichkeitszeichens zwischen den beiden Türmen. Ab 16. Dezember wird das Kunstwerk, das den Namen „Unendlichkeit des Lichts“ trägt, auch beleuchtet. Beten für die Türme Der Weg bis zur fertigen Skulptur war ein herausfordernder, sagt Billi Thanner. Zwei Jahre lang habe die Planung gedauert. Während dieser Zeit habe die Kirche – weil die ursprünglichen Pläne verloren gegangen waren – eigens vermisst werden müssen. Aber auch die Statik sowie die Witterung bei der Montage habe berücksichtigt werden müssen. „Ich freue mich, dass wir es dennoch geschafft haben, meine verrückte Idee umzusetzen. So sicher waren wir uns am Samstag darüber noch nicht“, scherzt die Künstlerin, die unter anderem für ihr Kunstwerk „Himmelsleiter“ bekannt ist, das vor einigen Jahren am Stephansdom zu sehen war.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © vertigohyeah Die Montage des Kunstwerks war eine Herausforderung.