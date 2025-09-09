In Australien trauert Familie Blyton um ihre 17-jährige Tochter Annalyse. Die Teenagerin wollte am 4. September bei ihrer Freundin für die Schule lernen. Doch genau während des Treffens ereignete sich ein tragischer Zwischenfall: Die Jugendliche wurde von einem Hund angegriffen – mit tödlichen Folgen.

Jugendliche stirbt 4 Tage nach Hundeattacke Wie news.com.au berichtet, wurde Blyton von einem Hundemischling in Singleton (New South Wales) so schwer angegriffen, dass sie anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Passanten sollen versucht haben, das Mädchen vor der Attacke zu schützen und den Hund von ihr wegzuziehen, dennoch erlitt sie mehrere lebensgefährliche Verletzungen an ihrem Kopf und Hals.

Das Tier, ein zehnjähriger Mischling aus Boxer, Bull Arab und irischem Wolfshund, soll sich zum Zeitpunkt des Angriffs in einem umzäunten Hof befunden haben. Annalyse Blyton wurde vor Ort von Sanitätern behandelt und in einem kritischen Zustand ins John Hunter Krankenhaus geflogen. Vier Tage nach der Attacke verstarb sie laut einer Pressemitteilung des Parlaments am 8. September im Spital.