Nach dem ersten Supermond des Jahres, der am 7. Oktober 2025 zu sehen war, zeigte sich am 5. November 2025 ein weiterer und brachte den Nachthimmel zum Leuchten. Viele Himmelsbeobachter berichteten von einer besonders klaren Sicht – vor allem im Westen und Süden des Landes bot sich ein beeindruckendes Bild.

Wer den November-Supermond bestaunen konnte, erlebte den größten und erdnächsten Vollmond des Jahres. Doch auch der Dezember verspricht noch einmal ein helles Finale: Am 5. Dezember 2025 steht der letzte Supermond des Jahres bevor – etwas weiter entfernt, aber immer noch spektakulär. Er wird sich laut Vollmondkalender um 00:14:06 Uhr zeigen.

Wie entsteht ein Supermond?

Der Abstand des Mondes zur Erde beträgt zwischen 356 400 und 406 700 Kilometern. Da der Erdtrabant auf einer elliptischen Bahn um unseren Planeten kreist, variiert diese Distanz: Mal ist der Mond der Erde näher, mal weiter entfernt. Am 5. November lag er fast 30 000 Kilometer unter seinem durchschnittlichen Abstand.

Zwar wirkt der Supermond größer als ein normaler Vollmond, doch handelt es sich dabei lediglich um eine optische Täuschung. Bewegt sich der Mond um die Erde, erreicht er etwa alle sechs Monate das Perigäum – seinen erdnächsten Punkt. Fällt der Vollmond mit dem Perigäum zusammen, spricht man von einem Supermond.