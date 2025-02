Nach Party mit Mike Tyson: Betrunkene Influencerin baut Todesunfall

Was ist passiert?

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht in einer Strandbar in Malibu soll Influencerin Summer Wheaton (32) laut US-Medien einen Horror-Crash verursacht haben, bei dem ein Mann ums Leben kam . Danach tauchte sie unter.

Angetrunken hinterm Steuer

Die Influencerin, die über 100.000 Follower auf Instagram hat, wurde zu einer exklusiven Strandparty in Malibu mit Boxlegende Mike Tyson und Schauspieler Jamie Foxx eingeladen. Nach mehreren alkoholischen Getränken verließ die 32-Jährige die Location und stieg angetrunken hinters Steuer. Am Pacific Coast Highway geriet sie mit ihrem Mercedes auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Cadillac von Martin Okeke (44).