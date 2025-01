Jamie Foxx: Der Schauspieler ist wieder Single

Mit dem Netflix-Film "Back to Action" feiert Jamie Foxx (an der Seite von Cameron Diaz ) derzeit erfolgreiches Schauspiel-Comeback, doch privat dürfte es weniger gut für den 57-Jährigen laufen: Laut dem Magazin People soll er sich nach eineinhalb Jahren von seiner Freundin getrennt haben und nun wieder Single sein.

Alyce Huckstepp ist 30 Jahre alt und somit 27 Jahre jünger als Foxx. Das erste Mal wurden die beiden gemeinsam im August 2023 in einem Restaurant in Malibu gesehen. Das Paar meidete öffentliche Events und zog es vor, ihre Beziehung privat zu halten.

Skandale oder Probleme in der Beziehung waren (deshalb?) nicht bekannt. Auch der Grund der Trennung ist noch nicht an die Öffentlichkeit geraten. Beim Dreh von Foxx kürzlich aufgezeichneter Stand-Up-Comedy ""Jamie Foxx: What Had Happened Was..." war Huckstepp noch anwesend. Zudem bezeichnete Foxx sie als "großartige" Präsenz in seinem Leben, als er aufgrund eines Schlaganfalls und Hirnblutung lange Zeit im Krankenhaus lag.