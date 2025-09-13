Von Zug erfasst: Frau (†48) und Hund sterben bei Spaziergang

Die 48-Jährige spazierte mit ihren Hunden in einem Areal, wo keine Gehsteige vorhanden waren, als sie von einem Zug erfasst wurde. Die Frau verstarb noch am Unfallort, einer der Hunde war ebenfalls tot.

Einem Bericht von NBC 5 Chicgao zufolge wurde die Frau als Daniella Weisman identifiziert. Laut der Polizei soll die 48-Jährige die Bahngleise in westlicher Richtung überquert haben, bevor sie ein in südlicher Richtung fahrender Zug erfasste. Ein Sprecher der Zuggesellschaft Metra erklärte gegenüber People , dass der Lokführer zu hupen begann, als er Weisman sah und eine Notbremsung einleitete.

Doch nach Angaben des Unternehmens war es zu diesem Zeitpunkt bereits zu spät. Laut den Beamten wurde ihr Tod als Unfall eingestuft. "Es gibt Bahnschranken und blinkende Lichter, und sie hätte daran vorbeigehen müssen", sagte der Sprecher weiter. Weisman hätte auf keinem anderen Wege die Straße überqueren können. Außerdem soll die 48-Jährige entweder Kopfhörer oder Ohrstöpsel getragen haben.

Der zweite Hund von Weisman ist weggelaufen. Ob das Tier wiedergefunden wurde, ist nicht bekannt.