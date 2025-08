Nach Unfall: Mann kroch 11 Stunden mit Knochenbrüchen Berg hinab

Der erfahrene Naturliebhaber war laut einem Bericht des NBC-Nachrichtensenders KSL zur Jagd in die Uinta Mountains aufgebrochen, als sich der Unfall in den Abendstunden ereignete. Nach eigener Angabe wurde Schmitt aus dem Geländewagen geschleudert. Gegenüber Fox 13 berichtete er: "Das Fahrzeug überschlug sich wahrscheinlich 15 bis 20 Mal, aber ich würde sagen, dass ich, soweit ich mich erinnern kann, wahrscheinlich beim zweiten oder dritten Überschlag wie eine Stoffpuppe herausgeschleudert wurde."

Mehrere Knochenbrüche und Blutergüsse

Schmitt erlitt bei dem Unfall mehrere Knochenbrüche, darunter an Rippen, beiden Knöcheln sowie an Schien- und Wadenbein. "Und dann so ziemlich überall ein Bluterguss, wo man einen haben kann", so Schmitt gegenüber Fox 13. Wie durch ein Wunder blieb sein Hund unverletzt.