Seltene Sandlilie gilt als stark bedroht

Die Sandlilie wächst vor allem in bestimmten Küstenbereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und reichlich Sonnenlicht. Die seltene Küstenpflanze trägt zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts an den Stränden bei und besitzt wertvolle pharmakologisch interessante Eigenschaften.

Doch ihr Lebensraum wird zunehmend kleiner, und inzwischen gilt sie als stark bedroht. Ein Grund dafür ist, dass Menschen die Pflanze pflücken oder die Zwiebeln ausgraben.