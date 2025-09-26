Wegen Kaffeegeruch: Bauprojekt mit 800 Wohnungen gestoppt

Ein großes Bauprojekt, die Osterbrookhöfe im Hamburger Stadtteil Hamm, soll dem Wohnungsmangel entgegenwirken, doch das 240-Millionen-Vorhaben liegt auf Eis. Der Grund: Intensiver Kaffeegeruch der auf dem Areal ansässigen Rösterei.

Bauprojekt mit 800 Wohnungen gestoppt Wie einem Bericht des NDR zu entnehmen ist, sollte der Bau der Osterbrookhöfe – ein Wohnquartier mit über 800 Wohnungen, Kindergarten, Sportzentrum, Supermarkt und Restaurants – längst gestartet sein, doch aufgrund von Beschwerden von Anwohnern verzögerte sich der Start zunächst. Nun steht man vor einem neuen Problem, das mit dem EU-Emissionsschutzrecht zusammenhängt.

Neubauprojekt: Kaffeegeruch problematisch Das Unternehmen Tchibo betreibt seit Jahren seine Stammrösterei direkt neben dem Areal seit Jahren. Zwar werden laut Tchibo alle Emissionsvorgaben eingehalten und die Geruchsentwicklung stellt grundsätzlich kein Problem dar, doch für Neubauprojekte im Wohnbereich gelten strengere Grenzwerte, insbesondere in Bezug auf Lärm und Geruch. Aus diesem Grund hat das Bezirksamt Hamburg-Mitte die Baupläne vorerst gestoppt.