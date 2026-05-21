Wer den Trevi-Brunnen in Rom besichtigen möchte, muss seit Anfang Februar zwei Euro Eintritt dafür bezahlen. Ein Tourist wollte wohl das meiste aus der Gebühr herauszuholen und entschloss sich kurzerhand dazu, in den 264 Jahre alten Brunnen zu springen.

Mehr als 12 Millionen Views Der TikToker @flavio_grosso_ veröffentlichte auf der Plattform ein Video, in dem er den Trevi-Brunnen in Rom filmt. Während sich zwei Frauen vor dem Brunnen positionieren, um Fotos zu machen, sieht man im Hintergrund plötzlich, wie ein voll bekleideter Mann Anlauf nimmt und mit dem Kopf voraus ins Wasser springt. Er taucht mehrmals in den Brunnen, während man im Hintergrund bereits die Sicherheitsbeamten sieht, die sich der Sehenswürdigkeit nähern.

Das Video wurde mehr als zwölf Millionen Mal auf TikTok angesehen und mehr als eine Million Mal gelikt. "Der teuerste Schwimmgang seines Lebens", kommentierte ein User. "Respektlos", postete ein anderer. Auf der offiziellen Webseite des Trevi-Brunnens wird darauf hingewiesen, dass es weder erlaubt ist, in den Brunnen einzusteigen, noch Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen.