Knapp fünf Millionen Menschen folgen dem britischen YouTuber und Comedian Max Fosh auf der Videoplattform. Auf dem Netzwerk teilt er häufig kuriose Selbstexperimente. So hat er bereits Content hochgeladen mit den Titeln "Ich habe einen Privatdetektiv bezahlt, um mich zu beschatten" oder "Ich habe einem Pferd das Wettspielen beigebracht" .

Fosh erzählt in seinem Video, dass er einen Flug bei einer Airline gebucht hatte, den er schlussendlich nicht antreten konnte. Als er seinen Flug stornieren und sein Geld zurückhaben wollte, staunte der 30-Jährige nicht schlecht. Eine Refundierung war nicht möglich, außer, der Kunde kam zu Tode. Der YouTuber spricht in seinem Video von einer "frechen Rechtsklausel" , der viele Kunden zum Opfer fallen.

Die Fluggesellschaft, bei der Fosh gebucht hatte, erklärte in den Richtlinien, dass Passagiere eine Todesurkunde vorweisen müssen, um die Kosten ihrer Buchung zurückerstattet zu bekommen. "Dies ist die Geschichte, wie ich in ein anderes Land reiste, meine eigene Beerdigung abhielt und für tot erklärt wurde – und das alles, um 37,28 Pfund [ungefähr 43,23 Euro] von einer bösen Fluggesellschaft zurückzubekommen", erklärt der YouTuber in seinem Video.