Mehr als 680.000 Menschen folgen La'tayvia Deshay -, auch bekannt als Tayta Games, auf TikTok. Die junge Frau, die auch auf YouTube vertreten ist, brachte vor allem mit ihren lustigen Reaction- und Gaming-Videos ihre Fans zum Lachen. Vor einem Jahr berichtete die US-Amerikanerin, dass sie mit Darmkrebs diagnostiziert wurde. Nun trauern ihre Fans im Netz: Tayta Games ist tot.

Diagnose Darmkrebs Auf YouTube berichtete die junge Frau in mehreren Postings darüber, dass sie mit Darmkrebs diagnostiziert wurde und sich einer Chemotherapie unterzieht. Im März erklärte sie in einem Video, dass sie unter den Nebenwirkungen der Chemotherapie leiden würde, dazu gehörte unter anderem eine "periphere Neuropathie", was eine Störung des Nervensystems beschreibt.

YouTuber verstarb kurz vor ihrem Geburtstag Am 17. September postete der Vater der Influencerin, dass sich der Krebs seiner Tochter auf ihre Leber ausgebreitet hat und sie an dem Morgen verstorben ist. "La'tayvia Deshay Ransom wäre in neun Tagen 22 Jahre alt geworden", berichtete Elton Dirt Ransom. "Ich war in der letzten Woche zweimal täglich im Krankenhaus und habe auf das Beste gehofft. Die Gespräche mit ihr haben mich so optimistisch gemacht. Verdammt, ich kann einfach nicht glauben, dass ich mein Kind verloren habe."

Auch ihre Brüder veröffentlichten auf ihrem Kanal ein Video, in dem sie sich von der 21-Jährigen verabschieden. "Alles, was dieses Mädchen tun wollte, war, die Welt zu erkunden", sagte einer ihrer Geschwister, die sie in dem Video als "stärkste Person" beschreiben. "Sie ist immer noch hier. Vielleicht nicht körperlich, aber sie ist immer noch hier."