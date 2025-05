Fake-Kredite im Umlauf: So erkennt man Betrüger-Tricks.

"Es ist Monatsende, Sie brauchen zusätzliche Einnahmen, um Ihre Rechnungen und Schulden zu begleichen und um Ihren Schufa-Score zu erhöhen. Nutzen Sie unseren schnellen und einfachen Kredit bis zu 50.000€ in kürzester Zeit", heißt es in den Posts, die im Hintergrund oft Videos von verzweifelten jungen Menschen zeigen. In der Caption werden dann die monatliche Raten, mögliche Laufzeiten und attraktiv klingende Zinssätze angeführt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass eine "Bearbeitungsgebühr zu erwarten" ist.