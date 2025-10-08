Die Südkoreanerin Yoon Ji-ah hatte nicht nur auf TikTok eine große Fangemeinde (knapp 350.000 Follower), sie hatte sich auch als Schauspielerin in diversen TV-Serien einen Namen gemacht. Am 13. September wurden erschütternde Nachrichten publik: Die Influencerin wurde tot auf einem Berg in Muju (rund 200 km von Seoul entfernt) aufgefunden, wie die südkoreanische Tageszeitung The JoongAng berichtet.

Anfang Oktober widmete die Reportageserie "Curious Story Y" ihrem Fall eine Folge, wodurch die Geschichte erneut hohe Aufmerksamkeit in den Medien erhielt. Yoon Ji-ah war zu diesem Zeitpunkt Anfang 20.

Mörder war "Elite-Fan" Auf TikTok streamte die junge Frau regelmäßig live und gab ihren Fans Einblicke in ihren Alltag. Unterstützer können ihren Idolen sogenannte Virtual Gifts senden. Diese Geschenke werden mit TikTok-Coins gekauft, einer virtuellen Währung, die mit echtem Geld erworben wird. Einer von Yoon Ji-ahs größten Geldgebern, ein etwa 50-jähriger Mann, der als "Elite"- oder "VIP-Fan" galt, konnte als der mutmaßliche Täter identifiziert werden, berichtet The Chosun Daily.

Frau nur 30 Minuten nach Livestream getötet Nur 30 Minuten nach ihrem letzten Livestream am 11. September soll es zu dem grausamen Mord gekommen sein. Der Verdächtige gab sich offenbar fälschlicherweise als CEO einer IT-Firma aus und bot der jungen Frau eine Kooperation an, die ihr zu mehr Followern verhelfen sollte. Obwohl die TikTokerin zunächst zustimmte, wollte die Zusammenarbeit kurz vor ihrem Tod beenden.

TikTokerin wurde erdrosselt Laut The Chosun Daily zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie der Mann, der tatsächlich hoch verschuldet war, vor der Influencerin niederkniete und sie anflehte. Kurze Zeit später soll er die junge Frau getötet haben. Den Leichnam transportierte er Chosun Biz zufolge in einem Koffer und hielt auf dem Weg zu dem Berghang in Muju rund achtmal mit dem Auto an, um die Ermittlungen zu erschweren. Yoon Ji-ahs Körper wies zahlreiche Prellungen auf. Als Todesursache wurde Ersticken durch Druck auf den Hals bestätigt. Bei seiner Festnahme bestritt der etwa 50-Jährige die Vorwürfe zunächst, gestand die Tat jedoch nach Auffinden der Leiche.