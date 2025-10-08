Leiche in Koffer transportiert: Influencerin von "Elite-Fan" getötet
Die Südkoreanerin Yoon Ji-ah hatte nicht nur auf TikTok eine große Fangemeinde (knapp 350.000 Follower), sie hatte sich auch als Schauspielerin in diversen TV-Serien einen Namen gemacht. Am 13. September wurden erschütternde Nachrichten publik: Die Influencerin wurde tot auf einem Berg in Muju (rund 200 km von Seoul entfernt) aufgefunden, wie die südkoreanische Tageszeitung The JoongAng berichtet.
Anfang Oktober widmete die Reportageserie "Curious Story Y" ihrem Fall eine Folge, wodurch die Geschichte erneut hohe Aufmerksamkeit in den Medien erhielt. Yoon Ji-ah war zu diesem Zeitpunkt Anfang 20.
Mörder war "Elite-Fan"
Auf TikTok streamte die junge Frau regelmäßig live und gab ihren Fans Einblicke in ihren Alltag. Unterstützer können ihren Idolen sogenannte Virtual Gifts senden. Diese Geschenke werden mit TikTok-Coins gekauft, einer virtuellen Währung, die mit echtem Geld erworben wird. Einer von Yoon Ji-ahs größten Geldgebern, ein etwa 50-jähriger Mann, der als "Elite"- oder "VIP-Fan" galt, konnte als der mutmaßliche Täter identifiziert werden, berichtet The Chosun Daily.
Frau nur 30 Minuten nach Livestream getötet
Nur 30 Minuten nach ihrem letzten Livestream am 11. September soll es zu dem grausamen Mord gekommen sein. Der Verdächtige gab sich offenbar fälschlicherweise als CEO einer IT-Firma aus und bot der jungen Frau eine Kooperation an, die ihr zu mehr Followern verhelfen sollte. Obwohl die TikTokerin zunächst zustimmte, wollte die Zusammenarbeit kurz vor ihrem Tod beenden.
TikTokerin wurde erdrosselt
Laut The Chosun Daily zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie der Mann, der tatsächlich hoch verschuldet war, vor der Influencerin niederkniete und sie anflehte. Kurze Zeit später soll er die junge Frau getötet haben. Den Leichnam transportierte er Chosun Biz zufolge in einem Koffer und hielt auf dem Weg zu dem Berghang in Muju rund achtmal mit dem Auto an, um die Ermittlungen zu erschweren. Yoon Ji-ahs Körper wies zahlreiche Prellungen auf. Als Todesursache wurde Ersticken durch Druck auf den Hals bestätigt.
Bei seiner Festnahme bestritt der etwa 50-Jährige die Vorwürfe zunächst, gestand die Tat jedoch nach Auffinden der Leiche.
Fans sind bestürzt
Fans des Social-Media-Stars sind tief erschüttert über ihren tragischen Tod. In der Kommentarspalte ihrer TikTok-Videos bringen sie ihre Fassungslosigkeit und Trauer zum Ausdruck:
- "Ich kann es nicht glauben!!😭 Ich habe mir jeden Tag ihren Live-Stream angeschaut! Warum so plötzlich!!!?? Warum ist diese Welt so grausam!!"
- "Ich habe immer deinen Live-Stream geschaut, direkt nachdem ich um 6 Uhr morgens (PH-Zeit) aufgewacht bin. Ich war immer beeindruckt, weil du dich nicht gescheut hast, live an öffentlichen Orten zu streamen. Mögest du in Frieden ruhen ☹️☹️"
- "Jia – ich bin zutiefst schockiert und mein Herz ist gebrochen, diese Nachricht zu hören. 😭 Es tut mir so leid, dass ich bei deinem letzten Livestream nicht dabei sein konnte, weil ich im Urlaub in Shanghai war. Ich habe gerade davon gelesen und kann immer noch nicht glauben, dass es wahr ist. Die Traurigkeit ist überwältigend, und Worte können kaum beschreiben, wie leer es sich anfühlt."
