50.000 Euro Preisgeld und ein eigenes Kochbuch: Darauf hoffen die Kandidaten und Kandidatinnen in der Show "The Taste", in der sie ihr Talent in der Küche unter Beweis stellen. Die Schützlinge von den Coaches Steffen Henssler, Alexander Hermann, Tim Raue und Elif Oskan geben alles, um dem großen Gewinn einen Schritt näher zu sein und kochen um die Wette.

In diesem Finale war der Sternekoch Edip Sigl erstmals als Gastjuror in der Show zu sehen. In seinem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant Essenz bietet er kulinarische Leckerbissen in Grassau am Chiemsee. Die Finalisten und Finalistinnen waren: Pako (Team Tim Raue)

Cyrill (Team Alexander Herrmann)

Sandra (Team Steffen Henssler) Wer konnte sich den Pokal holen?

Was wurde im Finale gekocht? Die Nachwuchs-Köche und -Köchin müssen im Finale ein Gericht unter dem Thema "Kocht den besten festlich-kreativen Löffel eures Lebens!" kreieren. Die Coaches bewerten abschließend die zubereiteten Speisen - ohne zu wissen, von welcher Person sie stammen. Diesmal besonders spannend: Sandra, Cyrill und Pako dürfen sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen zur Hilfe holen, die zuvor ausgeschieden sind. Sie dürfen anschließend eine halbe Stunde beim Kochen helfen und sogar ein Zutaten-Los ziehen, das im finalen Gericht enthalten sein muss.

Diese Zutaten haben die Finalisten und die Finalistin gezogen: Pako zog Zutat Reh, seine Kochgehilfin Anne bekam das Los Traube. Der Finalist kochte anschließend Rehrücken mit Traube, Sellerie, Kohlrabi und Rosine .

zog Zutat Reh, seine Kochgehilfin Anne bekam das Los Traube. Der Finalist kochte anschließend . Sandra wurde von Criss unterstützt. Sie zogen die Komponenten grüne Chilli und Ende. Die Kandidatin kochte anschließend Entenleber mit grüner Chili, Sellerie und Orange .

wurde von Criss unterstützt. Sie zogen die Komponenten grüne Chilli und Ende. Die Kandidatin kochte anschließend . Cyrill zog das Los Zander, sein Unterstützer Leo bekam das Los Lebkuchen. Der Kandidat zauberte Zandern mit Lebkuchen, grünem Gazpacho, Spitzkohl und Speck.

Wer ist der "The Taste"-Gewinner? Nach 60 Minuten durften die Coaches probieren und entschieden sich schlussendlich für Pakos-Löffel, der von Alexander Herrmann, Tim Raue und Elif Oskan einen Stern bekam. Somit steht fest: Pako hat "The Taste" 2025 gewonnen und darf sein eigenes Kochbuch veröffentlichen.