Der US-amerikanische Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (53) beeindruckt nicht nur mit seiner imposanten Körpergröße von 1,96 Metern, sondern auch mit seinem muskulösen Körperbau. Je nach Trainingsphase bringt der ehemalige Profi-Wrestler zwischen 115 und 125 Kilogramm auf die Waage.

Doch bei den Filmfestspielen in Venedig sorgte er mit seinem Auftritt auf dem roten Teppich für Überraschung. Der sonst so muskulöse Hüne hat rund 27 Kilogramm abgenommen und wirkt deutlich schlanker.

Warum hat Dwayne Johnson 27 kg abgenommen? Der "Fast & Furious"-Star hat sich für seine Hauptrolle in "The Smashing Machine" einer beeindruckenden körperlichen Transformation unterzogen, um die Rolle des ehemaligen MMA-Kämpfers und UFC-Champions Mark Kerr möglichst authentisch darzustellen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © therock (Instagram) & gala.fr (TikTok) Links: So sah Dwayne "The Rock" Johnson noch im Juni 2024 aus. Rechts: Rund 27 Kilogramm hat der Schauspieler für eine Filmrolle abgenommen.

Sein neues Erscheinungsbild sorgt in den sozialen Medien für gemischte Reaktionen. Einige User geben an, ihm kaum wiederzuerkennen und fragen: "Wieso sieht er so anders aus?", "Was ist mit ihm passiert??" oder "Wo ist der Rest von The Rock geblieben😳?", heißt es beispielsweise. Ein anderer Nutzer hingegen findet: "Er sieht so viel besser aus, wurde auch Zeit."