Dwayne "The Rock" Johnson erhebt jetzt sein Glas auf Wien

Im blaugeblümten Seidenanzug, der dem Outfit nachempfunden ist, das er bei der Weltpremiere des Films "Jumanji: The Next Level" im Jahr 2019 in Los Angeles trug, lächelt Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson übers ganze Gesicht - und erhebt sein Glas. Leider ist es nicht der Echte, sondern eine Wachsfigur.

Die lebensechte Figur des Action-Stars wurde am Donnerstagabend über den Dächern Wiens in der Sky Bar im 1. Bezirk feierlich enthüllt und kann ab sofort bis Ende September im Wiener Prater im "Madame Tussauds" bestaunt werden, bevor die Leihgabe wieder in ihre Stammattraktion nach Berlin zurückkehrt. Der "Austrian Rock" Franz Müllner übernahm die Enthüllung. "Er schaut super aus. Das Lachen, seine Art und Weise, die Ausstrahlung – man glaubt, das ist der Echte", so der Extremkraftsportler und Weltrekordhalter.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christoph Kleinsasser/Madame Tussauds Wien Herby Stanonik, "The Rock" und Franz Müllner