Die Promi-Version von "Temptation Island" geht in die nächste Runde: Mit dabei sind bekannte Gesichter, die bereits zuvor bei der VIP-Show mitgemacht haben. In der Sendung testen vier Paare ihre Treue, dabei leben die Frauen in einer Männervilla mit Verführern, die Männer in einer Frauenvilla mit Verführerinnen. Das Ziel der Singles: Die vergebenen Kandidaten zu einem Seitensprung animieren. Werden alle Beziehungen die Liebesprüfung bestehen? Das sind die acht Teilnehmer der neuen Staffel.

Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu haben sich im Sommer 2022 in der dritten Staffel von "Temptation Island VIP" kennengelernt. Der 34-Jährige war als Kandidat mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou in der Show, um seine Treue zu beweisen. Dabei verliebte er sich jedoch in Verführerin Nwattu, mit der er anschließend zusammenkam. 2023 war das Paar im "Sommerhaus der Stars" zu sehen und fielen vor allem mit ihren Streitigkeiten vor der Kamera auf.

Eine anschließende Paartherapie sorgte dafür, dass ihre Beziehung nicht zerbrach.

Seit November 2024 sind die beiden Influencer verlobt.

© RTL / Dustin Leonhard Grieß

Chiara Antonella und Wladi Gärtner Die beiden 28-Jährigen haben sich bei einer Party kennen und lieben gelernt, doch in der Anfangsphase hat Wladi Gärtner seine Freundin betrogen. Die Untreue hat Chiara Antonella entdeckt, nachdem sie das Handy ihres Liebsten durchforstet hatte. In der Show "Ex on the Beach" haben die beiden wieder zueinander gefunden. Der Vertrauensbruch hat die Beziehung tief erschüttert, beide Partner kämpfen mit ihrer Eifersucht, die noch mehr Schwierigkeiten in ihre Partnerschaft bringt. Durch ihre Teilnahme beim TV-Treuetest hofft Chiara, dass sie mehr Vertrauen zu ihrem Freund aufbauen kann. Ob ihre Beziehung wirklich das Fundament für eine gemeinsame Zukunft bietet?

© RTL / Dustin Leonhard Grieß

Marwin Klute und Melissa Heitmann Marwin Klute ( "Are you the One?") und Melissa Heitmann ("Temptation Island") haben erstmals über Instagram Kontakt aufgebaut, was sich von einer Flirterei schnell zu einer Beziehung entwickelt hat. Vertrauen ist bei den beiden ein großes Thema, weshalb sie sich entschlossen haben, bei dem TV-Format teilzunehmen. Das Pärchen möchte seine Eifersucht in Griff bekommen. Das Experiment soll vor allem dazu beitragen, dass die Liebe der beiden 28-Jährigen gefestigt wird.

© RTL / Dustin Leonhard Grieß

Laurenz Pesch und Brenda Das Pärchen aus Köln hat sich bei "Too Hot to Handle" kennen- und lieben gelernt. Die beiden Reality-TV-Kandidaten haben schnell eine Verbindung zueinander aufgebaut, die auch abseits der Kameras weiterhin anhalten konnte. Mit ihrer Teilnahme bei "Temptation Island VIP" möchten sie ihre Beziehung noch weiter festigen und Unsicherheiten sowie Eifersuchtsmomente hinter sich lassen. Obwohl die beiden bereits zusammenwohnen, wünscht sich Laurenz Pesch, dass das Vertrauen zu seiner Partnerin gestärkt wird. Aber auch Brenda will, dass ihre Loyalität von ihrem Liebsten mehr geschätzt wird.

© RTL / Dustin Leonhard Grieß

Wann startet die 6. Staffel von "Temptation Island VIP"? RTL hat bisher noch nicht das offizielle Startdatum der Show bestätigt, jedoch sollen die neuen Folgen im Herbst 2025 auf RTL+ ausgestrahlt werden.