VOGELFREI im Augarten: taubenkobel-Pop-up hebt zum Jubiläum ab

Der taubenkobel hebt wieder ab: Zum zehnten Jubiläum seines Pop-ups zieht der burgenländische Gourmet-Liebling von 14. November bis 21. Dezember 2025 ins Atelier Augarten in Wien. Unter dem Motto "VOGELFREI" entsteht dort ein temporäres Restaurant, das Leichtigkeit, Kreativität und Genuss vereint. Was kann man sich davon erwarten?

Geschichtsträchtiger Ort trifft auf Zeitgeist Zwischen Wiener Klassik und zeitgenössischem Geist, zwischen Vogelgezwitscher und Champagnerglas: Das Gesamtkonzept findet inmitten eines geschichtsträchtigen Ortes statt, welcher es sich zum Ziel gesetzt hat, dass Kunst und Kulinarik miteinander verschmelzen. Das Atelier Augarten, einst Wirkungsstätte des Bildhauers Gustinus Ambrosi und später Ausstellungsraum der TBA21 von Francesca Habsburg, wird für sechs Wochen zur Bühne eines kulinarischen Höhenflugs.

Details im Überlick Event: VOGELFREI – Der taubenkobel im Atelier Augarten

Zeitraum: 14. November bis 21. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 18 Uhr

Ort: Atelier Augarten, Scherzergasse 1A, 1020 Wien

Kulinarik und Kunst am Teller Das Menü versteht sich als Hommage an zehn Jahre kulinarische Unabhängigkeit: spielerisch, elegant und überraschend. Dabei stechen zwei kulinarische Konzepte hervor: Der "Hochflug" (220 €) steht für feine Handwerkskunst und raffinierte Ideen, während der "Zwitscherflug" (120 €) von Montag bis Mittwoch eine heitere, leichtere Variante bietet – ein Menü, das Genuss mit einem Augenzwinkern serviert.

Gründer feiern Freiheit Hinter dem Pop-up "VOGELFREI" im Atelier Augarten stehen die Erfolgsgastronomen Barbara Eselböck und Alain Weissgerber, die das Jubiläumsprojekt des taubenkobel gestalten und kulinarische Freiheit mit künstlerischem Flair verbinden. "Wir wollten immer frei bleiben – frei im Denken, frei im Geschmack, frei von Erwartungen. Dieses Jahr feiern wir das wörtlich", erklärt Barbara Eselböck. Für Chefkoch Alain Weissgerber bedeutet "vogelfrei" vor allem "Leichtigkeit, Lust und Freiheit – am Teller, im Kopf und im Herzen".

Menüs: Hochflug – 220 €

Zwitscherflug (Mo–Mi) – 120 €

Reservierung: www.taubenkobel.at oder per E-Mail an restaurant@taubenkobel.at

Exklusivbuchungen: möglich für Weihnachtsfeiern und maßgeschneiderte Events