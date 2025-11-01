SIGNAL Festival: Ein neues Lichtsignal für die Clubkultur

Im November 2025 wird die legendäre Glaspyramide in Vösendorf (NÖ) südlich von Wien zum Brennpunkt der elektronischen Musikszene. Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden feiert das SIGNAL Festival seine Premiere. Unter dem Motto "Transmission Detected" verwandelt sich die ikonische Eventlocation in ein audiovisuelles Kraftfeld aus Licht, Klang und Bewegung.

Weekend 1: Afterlife-Vibes & Hard Techno Der erste Festivalabend am 21. November 2025 steht im Zeichen melodischer Tiefe und harter Beats. Auf der Main Stage, der "Melodic Afterlife", eröffnet kein Geringerer als MRAK, die Solo-Identität von Carmine Conte, bekannt als eine Hälfte des italienischen Duos Tale Of Us und Gründer des Labels Afterlife. Ebenfalls bestätigt ist die ukrainische Produzentin Korolova, Gründerin von Captive Soul, die mit ihrem charakteristischen Melodic-Techno-Sound internationale Bühnen erobert hat.

Auch härtere Beats werden nicht vernachlässigt Wer es härter mag, findet auf der zweiten Stage seinen Platz: XENIA, eine der gefragtesten Hard-Techno-Artists der Stunde, bringt ihren unverkennbar treibenden Sound aus Clubs wie Verknipt, Dreambeach und Fabrik Madrid nach Österreich. Unterstützung kommt von Felix Kröcher, einem der bekanntesten deutschen Techno-DJs, der seit Jahren zu den Fixsternen der Szene gehört.

Alle Infos im Überblick 📍 Datum: 21. November 2025 & 28. November 2025

🕐 Uhrzeit: 21:00 – 06:00

📡 Ort: Pyramide Vösendorf

🔞 Einlass: ab 18 Jahren

Weekend 2: Die Techno-Elite übernimmt Eine Woche später, am 28. November 2025, geht das SIGNAL Festival in die zweite Runde – und bringt zwei der größten Namen des modernen Techno an die Decks. Mit Charlotte de Witte betritt die belgische "Queen of Techno" die Main Stage. Die Gründerin des Labels KNTXT ist Headlinerin bei Festivals wie Tomorrowland und Awakenings und bekannt für ihren kompromisslosen, hypnotischen Sound. Ebenfalls bestätigt ist Reinier Zonneveld, der niederländische Produzent und Live-Performer, der mit seinem Label Filth on Acid den Techno-Untergrund weltweit prägt.

