Intimes Video im Netz?

Auf Social Media kursieren schon länger Gerüchte darüber, dass intime Aufnahmen sowie Textnachrichten der Influencerin veröffentlicht wurden, die sie beim Geschlechtsverkehr mit einem Fußballer zeigen sollen. Nun äußerte sich die 28-Jährige in einer Instagram-Story zu den Behauptungen und erklärte, dass sie seit "sechs oder acht Jahren" von einem Stalker belästigt wird. Dieser soll das explizite Material veröffentlicht haben, nachdem er sie seit Jahren damit erpresst hätte.

Bei den Videos soll es sich um alten Aufnahmen handeln, die laut der Content Creatorin gegen ihren Willen im Netz gelandet seien. "Es ist niemals mit meinem Einverständnis veröffentlicht worden", sagt Makarić. "(...) es ist das Grausamste, was man sich vorstellen kann, weil es so ein Rieseneingriff in die Privatsphäre ist."