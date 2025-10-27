Himmelsspektakel über Österreich: Supermond im November

Nach dem ersten Supermond des Jahres, der am 7. Oktober 2025 zu sehen war, steht das nächste Phänomen bevor: Am 5. November 2025 ist der Vollmond mit nur knapp 357.000 Kilometern von der Erde entfernt. Damit erreicht er den geringsten Abstand zur Erde und fällt somit in die Kategorie des klassischen Supermondes. Wenn man unter guten Wetterbedingungen nach draußen geht, wird man den Vollmond über dem Horizont erblicken können.

Wie entsteht ein Supermond?

Der Abstand des Mondes zur Erde beträgt zwischen 356 400 und 406 700 Kilometern. Da der Erdtrabant auf einer elliptischen Bahn um unseren Planeten kreist, variiert diese Distanz: Mal ist der Mond der Erde näher, mal weiter entfernt. Am 5. November liegt er fast 30 000 Kilometer unter seinem durchschnittlichen Abstand.

Zwar wirkt der Supermond größer als ein normaler Vollmond, doch handelt es sich dabei lediglich um eine optische Täuschung. Bewegt sich der Mond um die Erde, erreicht er etwa alle sechs Monate das Perigäum – seinen erdnächsten Punkt. Fällt der Vollmond mit dem Perigäum zusammen, spricht man von einem Supermond.