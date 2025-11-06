Himmelsspektakel über Österreich: Das waren die schönsten Bilder

Nach dem ersten Supermond des Jahres, der am 7. Oktober 2025 zu sehen war, zeigte sich am 5. November 2025 ein weiterer und brachte den Nachthimmel zum Leuchten. Viele Himmelsbeobachter berichteten von einer besonders klaren Sicht – vor allem im Westen und Süden des Landes bot sich ein beeindruckendes Bild.

In Regionen wie Tirol, Kärnten und Teilen der Steiermark waren die Bedingungen nahezu perfekt: wolkenloser Himmel, klare Luft und eine ausgezeichnete Fernsicht ermöglichten ein besonders intensives Beobachtungserlebnis. Auch in Wien und Linz war der Supermond deutlich zu sehen , wenngleich dort stellenweise leichte Bewölkung die Sicht trübte.

Wie entsteht ein Supermond?

Der Abstand des Mondes zur Erde beträgt zwischen 356 400 und 406 700 Kilometern. Da der Erdtrabant auf einer elliptischen Bahn um unseren Planeten kreist, variiert diese Distanz: Mal ist der Mond der Erde näher, mal weiter entfernt. Am 5. November lag er fast 30 000 Kilometer unter seinem durchschnittlichen Abstand.

Zwar wirkt der Supermond größer als ein normaler Vollmond, doch handelt es sich dabei lediglich um eine optische Täuschung. Bewegt sich der Mond um die Erde, erreicht er etwa alle sechs Monate das Perigäum – seinen erdnächsten Punkt. Fällt der Vollmond mit dem Perigäum zusammen, spricht man von einem Supermond.