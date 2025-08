Waren Super Mario und Peach verliebt?

Obwohl Entwickler und Herausgeber Nintendo diese Interpretation nie offiziell bestätigte, heizte der Konzern sie durchaus an, etwa mit einem Valentinstags-Post 2014 von "Nintendo of America", der Mario und Peach romantisch inszenierte. Dieses Motiv zeigte Super Mario, der fröhlich in Richtung Prinzessin Peach hüpft, umgeben von rosafarbenen Herzen und mit der Bildunterschrift: "It all started in ‘another castle.’ Happy #ValentinesDay from Mario and Peach."