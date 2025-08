Soll man sich lieber der Künstlichen Intelligenz (KI) anvertrauen, anstatt seine Sorgen in einer Therapie zu teilen? Diesen Ansatz haben zumindest einige TikTok-User, die ihre alltäglichen Probleme nun ChatGPT erzählen. Die KI fungiert heutzutage nicht nur als Wissensauskunft, sondern auch als Ersatz für Anwälte oder Ärzte .

Egal, welche Fragen man hat, die Künstliche Intelligenz scheint die perfekte Antwort parat zu haben. Dass es jedoch keine gute Idee ist, all seine privaten Details mit dem Chatbot zu teilen, betont nun der OpenAI-Eigentümer Sam Altman in einem Podcast. Laut ihm könnten die intimen Gespräche mit der KI sogar vor Gericht als Beweismittel verwendet werden.

KI-Experte warnt: Nicht zu viele private Infos preisgeben

Der CEO von OpenAI (der Eigentümerfirma von ChatGPT) erklärte im Podcast This Past Weekend mit Theo Von, dass die Gründer der KI nicht in der Lage seien, die Strafverfolgungsbehörden daran zu hindern, ChatGPT-Chats als Beweismittel zu verwenden. "Wenn du also mit ChatGPT über deine sensibelsten Daten sprichst und es dann zu einer Klage oder Ähnlichem kommt, könnten wir dazu verpflichtet werden, diese Informationen vorzulegen. Und ich finde das sehr fragwürdig", erklärte Altman auf eine Frage zur Rechtmäßigkeit von KI.