Wie Spotify berichtet, stiegen die Streamingaufrufe von Lamars Musik um 175 Prozent in den USA an. Die Streams der folgenden Tracks stiegen ebenfalls drastisch an:

Spotify bezeichnet Lamars Streaming-Zuwachs als "The Halftime Effect" , der sich auch auf den Konsum von SZAs Liedern auswirkte. Laut der Musik-Streaming-Plattform wurden ihre Tracks um 80 Prozent mehr in den USA abgespielt als vor dem Auftritt beim Super Bowl.

Rihanna profitierte von "Halftime Effect"

Den "Halftime Effect" konnte man auch 2023 nach Rihannas Auftritt beim Super Bowl beobachten. Laut Forbes verzeichnete ihre Musik laut einer Auswertung von Luminate einen Anstieg von 211 Prozent bei ihren Musikstreams und einen Anstieg von 390 Prozent bei den digitalen Songverkäufen insgesamt. Die Streams für den damaligen Eröffnungssong "B**ch Better Have My Money" stiegen in den USA um mehr als 2.600 Prozent.