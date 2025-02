Nach einer kurzen Rap-Einlage gab der Musiker überraschenderweise ein politisches Statement ab "The revolution is about to be televised, you picked the right time, but the wrong guy" ("Die Revolution wird bald im Fernsehen übertragen, du hast den richtigen Zeitpunkt gewählt, aber den falschen Mann") und schoss damit gegen den US-Präsidenten Donald Trump.

Anschließend bot er ein über zehnminütiges Medley seiner besten Lieder dar. Einer der einflussreichsten Rapper seiner Generation hat für seinen Auftritt jedoch keine Gage erhalten.