Was der US-amerikanische Rapper Kendrick Lamar (37) in der Nacht von Sonntag auf Montag bei der Halbzeit-Show des Super Bowl in New Orleans darbot, war nicht nur ein musikalischer Höhepunkt, der von einer anspruchsvollen Choreografie sowie von Stars wie Sängerin SZA, Rapper Mustard und Tennis-Legende Serena Williams begleitet wurde.

Welche Botschaften vermittelte Kendrick Lamar beim Super Bowl?

1. Samuel L. Jackson als Uncle Sam

Der Schauspieler Samuel L. Jackson eröffnete die Halbzeit-Show in der Rolle von Uncle Sam, der Personifizierung der Vereinigten Staaten sowie der US-Regierung. Er verkörperte, was sich der Großteil des Publikums wohl erwartete: Patriotismus, Glanz und Ehrfurcht angesichts der großen Bühne. Nach einer Gesangs- und Tanzeinlage kritisierte dieser Lamars Darbietung als "too loud, too reckless, too gehtto" ("zu laut, zu rücksichtslos, zu ghetto") und spielte damit an die Vorurteile gegenüber afroamerikanischen Künstlern sowie die gesellschaftliche Erwartungshaltung, sich anzupassen, an.

Anschließend bemerkte Jackson "And this is the Great American Game" ("Und das hier ist das große amerikanische Spiel") in Hinsicht auf die doppeldeutige Show Lamars.