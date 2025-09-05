Die Hollywoodstars Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind im Trailer zu einem neuen Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell als Liebespaar zu sehen. Der Titel des Films "Wuthering Heights – Sturmhöhe" spielt auf den gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1847 der englischen Schriftstellerin Emily Brontë an.

Worum geht es in "Sturmhöhe"? Die Geschichte von "Wuthering Heights" verfolgt die Beziehung zwischen den Earnshaws und den Lintons im ländlichen Yorkshire der 1770er Jahre. Dabei steht vor allem insbesondere die intensive und turbulente Beziehung zwischen Catherine Earnshaw und Heathcliff im Fokus. Zuletzt wurde der Roman 2012 auf der großen Leinwand zum Leben erweckt. Auch für die Neuverfilmung sind die Hoffnungen für die Fans groß. Doch im Netz kommt der neue Trailer zum geplanten Streifen alles andere als gut an: Es hagelt zahlreiche Kritik.

Falscher Cast für Literaturklassiker? Auf Social Media werden Robbie und Elordi als Cast-Entscheidung angeprangert. Vor allem da Heathcliff, der von dem 28-Jährigen verkörpert wird, im Roman als Mann mit dunklem Haar und dunklen Augen beschrieben wird. Zudem wird dem Waisenkind im Buch eine britisch-indische Herkunft nahegelegt. Der "Kissing Booth"-Star sei als Weißer Schauspieler eine Fehlbesetzung.

Auch Robbies Besetzung sorgte für Aufsehen, da Catherine im Buch braunes Haar hat und eine Teenagerin ist. Margot Robbie hingegen ist bereits 35 Jahre alt und hat blondes Haar. Ein User schreibt auf Twitter, dass der Trailer zum Bronté-Klassiker eine "Beleidigung" wäre. TikTokerin @vivafalastinleen kritisiert vor allem, dass eine Geschichte, die Rassismus, soziale Konstrukte und Klassenkämpfe aufzeigen soll, als "kitschige" und wilde Liebesgeschichte vermarktet wird.