"Mittelalter-Porno": Neuer Trailer zu "Sturmhöhe" kassiert Kritik
Die Hollywoodstars Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind im Trailer zu einem neuen Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell als Liebespaar zu sehen. Der Titel des Films "Wuthering Heights – Sturmhöhe" spielt auf den gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1847 der englischen Schriftstellerin Emily Brontë an.
Worum geht es in "Sturmhöhe"?
Die Geschichte von "Wuthering Heights" verfolgt die Beziehung zwischen den Earnshaws und den Lintons im ländlichen Yorkshire der 1770er Jahre. Dabei steht vor allem insbesondere die intensive und turbulente Beziehung zwischen Catherine Earnshaw und Heathcliff im Fokus.
Zuletzt wurde der Roman 2012 auf der großen Leinwand zum Leben erweckt. Auch für die Neuverfilmung sind die Hoffnungen für die Fans groß. Doch im Netz kommt der neue Trailer zum geplanten Streifen alles andere als gut an: Es hagelt zahlreiche Kritik.
Falscher Cast für Literaturklassiker?
Auf Social Media werden Robbie und Elordi als Cast-Entscheidung angeprangert. Vor allem da Heathcliff, der von dem 28-Jährigen verkörpert wird, im Roman als Mann mit dunklem Haar und dunklen Augen beschrieben wird. Zudem wird dem Waisenkind im Buch eine britisch-indische Herkunft nahegelegt. Der "Kissing Booth"-Star sei als Weißer Schauspieler eine Fehlbesetzung.
Auch Robbies Besetzung sorgte für Aufsehen, da Catherine im Buch braunes Haar hat und eine Teenagerin ist. Margot Robbie hingegen ist bereits 35 Jahre alt und hat blondes Haar. Ein User schreibt auf Twitter, dass der Trailer zum Bronté-Klassiker eine "Beleidigung" wäre.
TikTokerin @vivafalastinleen kritisiert vor allem, dass eine Geschichte, die Rassismus, soziale Konstrukte und Klassenkämpfe aufzeigen soll, als "kitschige" und wilde Liebesgeschichte vermarktet wird.
Ist Neuverfilmung von "Sturmhöhe" zu sexy?
Die Regisseurin Fennell hatte 2023 mit dem Thriller "Saltburn" und seinen körperlichen Szenen Aufsehen erregt. Auch der Clip zu ihrem neuen Film zeigt Nahaufnahmen von Händen, die über Teig und durch Eigelb gleiten, von schwitzenden Körpern, sowie Fingern in Mündern und auch in einem Fisch.
Auf YouTube fragen sich User und Userinnen, was hinter der vielen sexuellen Szenen steckt: "Ich liebe das Buch, finde diese übertriebene Sexualisierung aber absolut unpassend. Ist das die Version für gelangweilte, mittelalte Hausfrauen?" oder "Was ist denn das? P*rno im Mittelalter?". Auf Twitter wird zudem gewitzelt, dass der Film die "50 Shades of Grey"-Verfilmung sei, die die Fans niemals bekommen hätten.
"Wuthering Heights - Sturmhöhe" des Studios Warner Bros. soll am Valentinstag 2026 in die Kinos kommen.
Kommentare