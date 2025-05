"Struggle Meals" auf TikTok: Welche Bedeutung steckt dahinter?

Frisch gekochte Nudeln in einen Teller füllen, eine Dose voll geschälter Tomaten öffnen und den Inhalt über die Nudeln gießen – fertig ist das sogenannte "Struggle Meal" , welches eine Userin auf ihrem TikTok -Profil präsentiert. Was genau hat es mit dem Begriff auf sich?

Schnell, einfach und günstig – mit diesen Worten könnte man eine "Struggle Meal" (kann übersetzt werden mit "Kampfmahlzeit", "Notmahlzeit" oder "Sparmahlzeit") bezeichnen. Es handelt sich um eine budgetfreundliche Mahlzeit aus beliebigen Zutaten, die gegessen wird, wenn das Geld knapp ist oder die Ressourcen begrenzt sind. Häufig greifen insbesondere Studenten oder Personen, die sich in einem finanziellen Engpass befinden, auf diese Art von Mahlzeiten zurück.

Auch Müsli, Toast oder Instant-Nudeln gelten als Basis für die Zubereitung solcher "Sparmahlzeit".

Auf TikTok zeigen User ihre Version eines "Struggle Meals" her. Content Creatorin Bri Munnich berichtet, dass ihre Mutter früher häufig die "Suppe, die nie endet" gekocht hat. "Das haben wir immer gegessen, als wir noch arm waren", erklärt die TikTokerin. Die Basis besteht aus eingekochtem Gemüse und bildet ein Konzentrat, das nur mehr mit heißem Wasser verdünnt werden muss. "Wir haben das einmal vier Wochen lang am Stück gegessen", so die junge Frau.