Jessica McLaughlin arbeitete in Los Angeles in der Supermarktkette 7-Eleven, als sich am 24. Juni eine Auseinandersetzung mit ihrer Chefin ereignete. Der Streit wurde so hitzig, dass die beiden Frauen sogar handgreiflich wurden. Nun werden traurige Nachrichten bekannt: Die 25-Jährige ist nach dem Zwischenfall verstorben.