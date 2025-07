17 Mal eingestochen

Die Auseinandersetzung in Middleboro, Massachusetts soll am 28. Juni so eskaliert sein, dass Horsman 17 Mal auf den Freund seiner Mutter einstach. Anschließend soll er ihn sogar mit Brennflüssigkeit übergossen haben. Nach einem Streit mit anderen Verwandten sei Horsman nach der Tat aus dem Haus gerannt. Der 66-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert, doch eine Stunde nach der Tat verstarb er an seinen Verletzungen.