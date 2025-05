Streit in 10-stündigem Livestream eskaliert: Polizei muss eingreifen

Untreue als Streitgrund

Am 11. Mai rief die Streamerin die Polizei, nachdem sie mit ihrem Ehemann Nick Lee in einen heftigen Streit geraten war. In der Übertragung war vor allem zusehen, wie Siragusa in Tränen ausbrach und Lee wütend wurde, nachdem er sie der Untreue bezichtigt hatte. Der US-Amerikaner teilte in dem Stream zahlreiche pikante Details, die die Untreue der 31-Jährigen beweisen soll.

Mehrere Videos auf TikTok zeigen, wie der Streit eskalierte und damit endete, dass Amouranth die Polizei kontaktierte.