Streaming-Star und OnlyFans-Millionärin Amouranth, die mit bürgerlichem Namen Kaitlyn Siragusa heißt, wurde am 3. März 2025 bei einem bewaffneten Überfall in ihrem Haus in Houston (Texas) schwer verletzt. Unbekannte zerrten sie laut People gewaltsam aus ihrem Bett und forderten, ihr Vermögen in Form von Kryptowährung auszuhändigen. Dabei wurde das Model schwer verletzt.